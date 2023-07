École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette – Ecole Margareta Niculescu 16, avenue Jean Jaurès – ESNAM Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Au sein de l’Institut International de la Marionnette, l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) dispense une formation initiale de haut niveau à travers un cursus d’études supérieures de 3 années et valide le Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien, spécialité acteur-marionnettiste (DNSPC).Cette école accessible sur concours, permet de suivre l’enseignement d’artistes français et étrangers et a pour objectif la maîtrise des fondamentaux de la marionnette contemporaine tout en veillant au développement du langage artistique de chacun.Prochain concours prévu en avril 2024.Adresse postale : 7, place Winston Churchill – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES.

16, avenue Jean Jaurès – ESNAM

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Within the International Institute of Puppetry, the École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) provides high-level initial training through a three-year course of higher education and validates the Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien, specializing in actor-puppeteers (DNSPC).This school is accessible through a competitive examination and allows students to follow the teaching of French and foreign artists. Its objective is to master the fundamentals of contemporary puppetry while ensuring the development of the artistic language of each student. Next competitive examination scheduled for April 2024. Postal address: 7, place Winston Churchill – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Dentro del Instituto Internacional de la Marioneta, la École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) proporciona una formación inicial de alto nivel a través de un curso de 3 años de educación superior y convalida el Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien, especializado en actores-titiriteros (DNSPC).Esta escuela, a la que se accede por oposición, permite seguir la enseñanza de artistas franceses y extranjeros. Su objetivo es dominar los fundamentos de la marioneta contemporánea, garantizando al mismo tiempo el desarrollo del lenguaje artístico de cada uno. Próxima oposición prevista para abril de 2024. Dirección postal: 7, place Winston Churchill – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Innerhalb des Institut International de la Marionnette bietet die École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) eine hochkarätige Grundausbildung in einem dreijährigen Studiengang an, der mit dem Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédienne, spécialité acteur-marionnettiste (DNSPC) abschließt.Diese Schule, die nach einem Auswahlverfahren zugänglich ist, bietet die Möglichkeit, von französischen und ausländischen Künstlern unterrichtet zu werden und hat zum Ziel, die Grundlagen der zeitgenössischen Puppenspielkunst zu beherrschen und gleichzeitig die Entwicklung der künstlerischen Sprache eines jeden Einzelnen zu fördern.Nächstes Auswahlverfahren voraussichtlich im April 2024.Postanschrift: 7, place Winston Churchill – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

