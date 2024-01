Cérémonie des voeux 2024 16 avenue Georges Clémenceau Valence, lundi 22 janvier 2024.

Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 18:30:00

fin : 2024-01-22

Nicolas Daragon, Maire de Valence, et le Conseil municipal invitent toutes les Valentinoises et tous les Valentinois à la cérémonie des vœux qui se déroulera le lundi 22 janvier, à partir de 18h30, au Palais des congrès et des expositions Jacques-Chirac.

.

16 avenue Georges Clémenceau Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@mairie-valence.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Valence Romans Tourisme