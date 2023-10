9ème Forum jeunesse en mouvement 16 avenue Georges Clemenceau Valence, 6 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ce forum présente l’ensemble des dispositifs de mobilité en Europe et à l’international (stages, volontariats, chantiers, échanges…) mais aussi les différentes formes d’engagement au niveau local..

2023-12-06 fin : 2023-12-07 . .

16 avenue Georges Clemenceau Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This forum presents the full range of European and international mobility schemes (internships, volunteering, workcamps, exchanges, etc.), as well as the different forms of local involvement.

Este foro presenta toda la gama de programas europeos e internacionales de movilidad (prácticas, voluntariado, períodos de prácticas, intercambios, etc.), así como las diferentes formas de compromiso a nivel local.

Dieses Forum stellt alle Möglichkeiten der Mobilität in Europa und auf internationaler Ebene vor (Praktika, Freiwilligendienste, Workcamps, Austauschprogramme usw.), aber auch die verschiedenen Formen des Engagements auf lokaler Ebene.

