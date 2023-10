Foire aux skis 16 Avenue Georges Clémenceau Valence, 2 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le Schuss Valentinois revient avec son traditionnel Marché de la neige ! Vente de matériel de ski et de vêtements techniques neufs et d’occasion. Présence d’exposants professionnels. Évènement également ouvert aux exposants particuliers..

2023-12-02 09:30:00 fin : 2023-12-02 16:30:00. .

16 Avenue Georges Clémenceau Palais des Congrès Jacques Chirac

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Schuss Valentinois returns with its traditional Snow Market! Sale of new and used ski equipment and technical clothing. Professional exhibitors present. Event also open to private exhibitors.

Schuss Valentinois vuelve con su tradicional mercado de la nieve Venta de material de esquí y ropa técnica nuevos y de ocasión. Presencia de expositores profesionales. El evento también está abierto a expositores privados.

Le Schuss Valentinois kehrt mit seinem traditionellen Schneemarkt zurück! Verkauf von neuer und gebrauchter Skiausrüstung und technischer Kleidung. Anwesenheit von professionellen Ausstellern. Auch private Aussteller können teilnehmen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme