Festival de danse Arménienne 16 avenue Georges Clemenceau Valence, 7 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Plus de 120 danseurs venus de Londres, Los Angeles, Lyon et Valence seront présents lors du Festival de danse Arménienne pour mettre à l’honneur les danses traditionnelles du pays..

2023-07-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-07 . EUR.

16 avenue Georges Clemenceau Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Over 120 dancers from London, Los Angeles, Lyon and Valence will be on hand at the Armenian Dance Festival to showcase the country’s traditional dances.

Más de 120 bailarines de Londres, Los Ángeles, Lyon y Valencia participarán en el Festival de Danzas Armenias para mostrar las danzas tradicionales del país.

Mehr als 120 Tänzer aus London, Los Angeles, Lyon und Valencia werden beim Armenian Dance Festival die traditionellen Tänze des Landes in den Mittelpunkt stellen.

