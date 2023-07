Ferme des Lauriers 16 avenue Georges Clémenceau Montcheutin, 12 juillet 2023, Montcheutin.

Montcheutin,Ardennes

Didier et Nathalie fabriquent des yaourts nature et aux fruits, faisselles, tommes nature et cendrée, tommes ail des ours et poivre, fromages à pâte molle, cœur d’Argonne, fromages frais nature et aux herbes, lait entier cru. Présence sur le marché de Vouziers les samedis matin, marchés de Noel, collectif bio d’Ecordal et les petits paniers de Stenay. Marché de Mourmelon le Grand le dernier mardi de chaque mois de 16h à 19h Ouvert le samedi de 16h à 17h30.

16 avenue Georges Clémenceau

Montcheutin 08250 Ardennes Grand Est



Didier and Nathalie make plain and fruit yogurts, faisselles, plain and ashy tomatoes, bear garlic and pepper tomatoes, soft cheeses, c?ur d?Argonne, plain and herb fresh cheeses, raw whole milk. Presence on the Vouziers market on Saturday mornings, Christmas markets, Ecordal organic collective and the small baskets of Stenay. Market of Mourmelon le Grand on the last Tuesday of each month from 4pm to 7pm. Open on Saturday from 4pm to 5:30pm

Didier y Nathalie elaboran yogures naturales y de frutas, faisselles, tommes naturales y de ceniza, tommes de ajo de oso y de pimienta, quesos blandos, cœur d’Argonne, quesos frescos naturales y de hierbas, leche entera cruda. Presencia en el mercado de Vouziers los sábados por la mañana, en los mercados de Navidad, en el colectivo ecológico Ecordal y en las pequeñas cestas de Stenay. Mercado de Mourmelon le Grand el último martes de cada mes de 16:00 a 19:00 h. Abierto los sábados de 16:00 a 17:30 h

Didier und Nathalie stellen Natur- und Fruchtjoghurt, Faselle, Tommes nature und Tommes cendrée, Tommes ail des ours et poivre, Weichkäse, C?ur d’Argonne, Frischkäse Natur und mit Kräutern, rohe Vollmilch her. Präsenz auf dem Markt von Vouziers samstags morgens, Weihnachtsmärkte, Bio-Kollektiv von Ecordal und die kleinen Körbe von Stenay. Markt in Mourmelon le Grand am letzten Dienstag jedes Monats von 16 bis 19 Uhr. Samstags von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme