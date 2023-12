FESTIVAL DES MOINEAUX 16 AVENUE GAULARD Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23 . FESTIVAL DES MOINEAUX 2024

Ca y est, l’oiseau sort de son nid !! Pourquoi le Festival des Moineaux ?

Simplement, car nous sommes basés Allée de l’île aux moineaux à Besançon.

Et parce que nous souhaitions vraiment rester dans le quartier pour créer ce festival.

Alors… FÊTONS L’PRINTEMPS !!! Où et comment ? Une rencontre avec le Bastion, qui nous ouvre donc ses portes pour notre 1ère édition en 2024 !!!

Donc un énorme MERCI au Bastion, qui nous a écoutés, et nous a fait confiance en adhérant au concept. Un festival 100 % franc-comtois, avec une programmation d’artistes 100 % locaux, dont beaucoup sont amateurs, voire même en phase finale de leur projet, ou qui ont fait très peu de scènes et gagnent vraiment à être connus ! Il y aura aussi sur place des produits 100% locaux, avec le food truck de Chapati et Tea.

Et ce sont uniquement des boissons du coin qui vous seront proposées au bar du Bastion (bières de brasseurs franc-comtois, limonades, colas, jus de fruits : que du local !) Nous tenions vraiment à rassembler tous ces ingrédients pour ce festival de 2 jours, que nous voulions également intra-muros dans notre ville de Besançon. La programmation ? Nous avons un vivier incroyable d’artistes locaux. Alors non, pas de tête d’affiche nationale, ce n’est pas notre souhait pour cet événement. On a tout ce qu’il faut ici pour encourager NOS artistes ! Vous aurez donc le plaisir de découvrir ou de retrouver : > le vendredi : Krachta Valda / Chloé M / Nehlo / Malibu > le samedi : Matanzas / Enelos / Nadamas / Ze Kingz Un grand merci à tous ces artistes d’avoir répondu présents pour notre 1ère édition !

On va donc régaler vos oreilles, avec beaucoup de styles représentés : jazz manouche swing, slam, chanson française, funk-soul, musique latine, pop folk, ragga-musette, et du bon rock pour terminer ces 2 soirées. EUR.

16 AVENUE GAULARD LE BASTION

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

