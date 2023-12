Olivier le Magicien et Passe Muraille 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol, 10 décembre 2023 16:00, Panazol.

Panazol,Haute-Vienne

Olivier le Magicien et Passe Muraille de Fort Boyard forment depuis plusieurs années ce duo atypique. Ils vous embarquent pour un voyage magique et drôle où les créations originales manient avec délicatesse interactivité, humour et illusion.

Un spectacle de magie, élégant et rythmé, fait de surprises et de rires. Passe Muraille joue à se déguiser et incarne des personnages inattendus qui s’invitent à la fête magique.

Avec la venue du Père Noël !

Gratuit jusqu’à 16 ans inclus : réservation « gratuités » auprès de la mairie de Panazol par email : reservations@mairie-panazol.fr

Entrée 15 € – réservation par box office et points de vente habituels

En ligne : https://www.box.fr/fiche/panazol-olivier-le-magicien-et-passe-muraille/2338645

+ vente de billets sur place au ROK le jour du spectacle..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

16 Avenue du Président Vincent Auriol Le Rok

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Olivier le Magicien and Passe Muraille de Fort Boyard have formed this unusual duo for several years now. They take you on a magical and funny journey where their original creations delicately combine interactivity, humor and illusion.

An elegant, rhythmic magic show full of surprises and laughter. Passe Muraille plays with disguises and unexpected characters who invite themselves to the magical party.

With the arrival of Santa Claus!

Free for children up to and including 16 years of age: « gratuités » reservations can be made with Panazol town hall by email: reservations@mairie-panazol.fr

Admission 15 ? – reservation by box office and usual points of sale

Online: https://www.box.fr/fiche/panazol-olivier-le-magicien-et-passe-muraille/2338645

+ tickets sold on site at the ROK on the day of the show.

Olivier le Magicien y Passe Muraille, de Fort Boyard, forman este dúo insólito desde hace varios años. Te llevarán a un viaje mágico y divertido en el que sus originales creaciones combinan interactividad, humor e ilusión.

Un espectáculo de magia elegante y trepidante, lleno de sorpresas y risas. Passe Muraille juega a disfrazarse y encarna a personajes inesperados que se autoinvitan a la fiesta mágica.

¡Con la llegada de Papá Noel!

Entrada gratuita para niños hasta 16 años inclusive: póngase en contacto con el Ayuntamiento de Panazol por correo electrónico para reservar su entrada gratuita: reservations@mairie-panazol.fr

Entrada 15 ? – reserva en taquilla y puntos de venta habituales

En línea: https://www.box.fr/fiche/panazol-olivier-le-magicien-et-passe-muraille/2338645

+ entradas a la venta en el ROK el día del espectáculo.

Olivier der Zauberer und Passe Muraille aus Fort Boyard bilden seit mehreren Jahren dieses atypische Duo. Sie nehmen Sie mit auf eine magische und lustige Reise, auf der ihre originellen Kreationen mit Feingefühl mit Interaktivität, Humor und Illusionen umgehen.

Eine elegante und rhythmische Zaubershow voller Überraschungen und Lachen. Passe Muraille spielt mit Verkleidungen und verkörpert unerwartete Figuren, die sich in das magische Fest einreihen.

Mit der Ankunft des Weihnachtsmanns!

Kostenlos bis einschließlich 16 Jahre: Reservierung « gratuités » bei der Gemeindeverwaltung von Panazol per E-Mail: reservations@mairie-panazol.fr

Eintritt 15 ? – reservierung über Box Office und die üblichen Verkaufsstellen

Online: https://www.box.fr/fiche/panazol-olivier-le-magicien-et-passe-muraille/2338645

+ Kartenverkauf vor Ort im ROK am Tag der Aufführung.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Limoges Métropole