MUSIQUE EN MOUVEMENT 16 AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON Jarny

Jarny,Meurthe-et-Moselle Musique libre

DDK Trio

Trio Wodrascka Owczarek Orins

Bruine. Tout public

Samedi 2023-12-09 19:30:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

16 AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Free music

Bruine Música libre

Bruine Freie Musik

