Conférence sur la villa le Palais de Châteauneuf du Rhône 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar, 15 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Conférence sur la villa le Palais de Châteauneuf du Rhône avec vente du livre sur le compte rendu de fouilles archéologiques..

2023-09-15 17:30:00 fin : 2023-09-15 19:30:00. .

16 Avenue du Général de Gaulle Médiathèque Maurice Pic

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Conference on the villa le Palais in Châteauneuf du Rhône with sale of the book on the archaeological excavation report.

Conferencia sobre la villa del Palais en Châteauneuf du Rhône con venta del libro sobre el informe de la excavación arqueológica.

Vortrag über die Villa le Palais in Châteauneuf du Rhône mit Verkauf des Buches über den Bericht der archäologischen Ausgrabungen.

Mise à jour le 2023-08-17 par Montélimar Tourisme Agglomération