Théâtre au cinéma : 20 000 lieues sous les mers 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche, 17 décembre 2023 17:30, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Au théâtre comme si vous y étiez ! Retransmission au cinéma depuis la Comédie Française.

Avec la troupe de la Comédie-Française. Suite au naufrage d’un navire à la poursuite d’un monstre marin redoutable, le professeur Aronnax, son fidèle domestique Conseil, et Ned, un harponneur, sont faits prisonniers à bord d’un mystérieux sous-marin nommé le Nautilus. Le Capitaine Nemo, aux commandes du vaisseau, refuse de leur rendre leur liberté et leur fait découvrir les secrets des profondeurs marines.— La mise en scène onirique de Valérie Lesort et Christian Hecq pare l’univers fantastique de 20 000 lieues sous les mers de marionnettes qui paraissent plus vraies que nature. Grâce à la technique du théâtre noir, poissons et créatures marines se meuvent dans le décor, invitant à un voyage subaquatique au côté des héros de Jules Verne, incarnés par la troupe de la Comédie-Française..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

16 Avenue Docteur Lemoyne Cinéma Arévi

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At the theater as if you were there! Movie transmission from the Comédie Française.

With the cast of the Comédie-Française. Following the sinking of a ship in pursuit of a fearsome sea monster, Professor Aronnax, his faithful servant Conseil, and Ned, a harpooner, are taken prisoner aboard a mysterious submarine called the Nautilus. Captain Nemo, in command of the vessel, refuses to give them back their freedom, and leads them to discover the secrets of the deep sea? Valérie Lesort and Christian Hecq?s dreamlike staging adorns the fantastic world of 20,000 Leagues Under the Sea with puppets that seem more real than life. Using black theater techniques, fish and sea creatures move around the set, inviting us to take an underwater journey alongside Jules Verne’s heroes, played by the Comédie-Française troupe.

¡En el teatro como si estuviera allí! Rodado en la Comédie Française.

Con el reparto de la Comédie-Française. Tras el naufragio de un barco que perseguía a un temible monstruo marino, el profesor Aronnax, su fiel sirviente Conseil y Ned, un arponero, son hechos prisioneros a bordo de un misterioso submarino llamado Nautilus. El capitán Nemo, al mando de la nave, se niega a liberarlos y los lleva a descubrir los secretos de las profundidades marinas.. La onírica puesta en escena de Valérie Lesort y Christian Hecq adorna el fantástico mundo de 20.000 leguas de viaje submarino con marionetas que parecen más reales que la vida misma. Mediante técnicas de teatro negro, peces y criaturas marinas se mueven por el decorado, invitándonos a realizar un viaje submarino junto a los héroes de Julio Verne, interpretados por el elenco de la Comédie-Française.

Im Theater, als ob Sie dort wären! Kinoübertragung aus der Comédie Française.

Mit dem Ensemble der Comédie-Française. Nachdem ein Schiff auf der Jagd nach einem furchterregenden Seeungeheuer Schiffbruch erlitten hat, werden Professor Aronnax, sein treuer Diener Conseil und Ned, ein Harpunier, an Bord eines geheimnisvollen U-Boots namens Nautilus gefangen genommen. Kapitän Nemo, der das Schiff steuert, weigert sich, ihnen ihre Freiheit zu geben und führt sie in die Geheimnisse der Tiefsee ein.. Die traumhafte Inszenierung von Valérie Lesort und Christian Hecq schmückt die fantastische Welt von 20.000 Meilen unter dem Meer mit Marionetten, die lebensechter wirken als die Wirklichkeit. Dank der Technik des Schwarzen Theaters bewegen sich Fische und Meerestiere im Bühnenbild und laden zu einer Unterwasserreise an der Seite der Helden von Jules Verne ein, die von der Comédie-Française verkörpert werden.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Pays de Saint-Yrieix