Cinéma Arévi : Le mois du documentaire, ciné-rencontre avec la réalisatrice de SOCCORISTATS 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche, 21 novembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Réalisé par Caroline Kim Morange, « Socorristas » est un documentaire sur des féministes argentines qui font de l’accompagnement à l’avortement. En 2018, à Cordoba, au centre du pays, elles sont une quinzaine : Laura, Lidia, Patricia, Sofia, Jime… aucune n’est médecin, toutes sont activistes. A l’heure où le pays débat sur la légalisation de l’avortement, leur action est collective, politique, passionnée. Tous les jours, elles font la révolution. Séance suivie d’une discussion avec la réalisatrice.

En partenariat et avec le soutien du Planning Familial 87, avec Femmes solidaires et l’association La place aux soins..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 23:00:00. EUR.

16 Avenue Docteur Lemoyne Cinéma Arévi

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Directed by Caroline Kim Morange, « Socorristas » is a documentary about Argentine feminists who provide abortion counseling. In 2018, in Cordoba, in the center of the country, there are fifteen of them: Laura, Lidia, Patricia, Sofia, Jime? none of them doctors, all of them activists. At a time when the country is debating the legalization of abortion, their action is collective, political and passionate. Every day, they make the revolution. Screening followed by discussion with the director.

In partnership with and with the support of Family Planning 87, Femmes solidaires and the association La place aux soins.

Dirigido por Caroline Kim Morange, « Socorristas » es un documental sobre feministas argentinas que ofrecen asesoramiento sobre el aborto. En 2018, en Córdoba, en el centro del país, son una quincena: Laura, Lidia, Patricia, Sofía, Jime… ninguna de ellas médica, todas activistas. En un momento en que el país debate la legalización del aborto, su acción es colectiva, política y apasionada. Cada día, ellas hacen la revolución. Proyección seguida de un coloquio con la directora.

En colaboración y con el apoyo de Family Planning 87, Femmes solidaires y la asociación La place aux soins.

Der Dokumentarfilm « Socorristas » von Caroline Kim Morange handelt von argentinischen Feministinnen, die Abtreibungen begleiten. Im Jahr 2018 gibt es in Cordoba, im Zentrum des Landes, etwa 15 Frauen: Laura, Lidia, Patricia, Sofia, Jime… Keine von ihnen ist Ärztin, alle sind Aktivistinnen. Zu einer Zeit, in der das Land über die Legalisierung der Abtreibung diskutiert, ist ihre Aktion kollektiv, politisch und leidenschaftlich. Jeden Tag machen sie eine Revolution. Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion mit der Regisseurin statt.

In Partnerschaft und mit der Unterstützung von Planning Familial 87, mit Femmes solidaires und dem Verein La place aux soins.

