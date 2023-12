SCENE NATIONALE – R.A.G.E. 16 avenue des Lissiers Aubusson, 14 mars 2024, Aubusson.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 14:30:00

fin : 2024-03-14 16:30:00

THÉÂTRE, MARIONNETTE, MAGIE – Cie Les Anges au Plafond – CDN de Normandie-Rouen

R.A.G.E. met en scène un personnage masculin usant de plusieurs identités qui se joue des codes et des masques pour retrouver sa pleine liberté d’expression. Un homme qui manigance l’une des plus belles supercheries identitaire et littéraire du siècle dernier. C’est donc le récit d’une vraie imposture qui va nous être raconté ! Comme dans la plupart de leurs spectacles, les Anges au Plafond donnent au public une place atypique : ici, l’espace devient un lieu d’exploration où le public est lui aussi mis en scène. Dans ce subtil mélange de marionnette et de magie, les artistes jouent avec la biographie de l’auteur à découvrir : R.A.G.E. sont les initiales du personnage, à vous de deviner… La vérité d’un homme se trouve bien souvent dans ce qu’il cache

– Durée : 2h00

– À partir de 13 ans.

EUR.

16 avenue des Lissiers Scène Nationale

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



