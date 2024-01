SCENE NATIONALE – Sortie de résidence « Sorcières/Kimpa Vita » 16 avenue des Lissiers Aubusson, vendredi 1 mars 2024.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 17:30:00

fin : 2024-03-01

DANSE – CIE BANINGA

Delavallet Bidiefono

Sorcières / Kimpa vita

– En résidence du 26 février au 2 mars

– Sortie de résidence vendredi 1er mars à 17h30

Kimpa Vita est une prophétesse, une résistante, une Jeanne d’Arc du Royaume du Kongo. Sur un texte de Dieudonné Niangouna, la danseuse exprime ses luttes pour l’Indépendance en 1704 et pour la Liberté. Forte, combattante et engagée, elle est déterminée pour faire revenir la paix et redonner à ses ancêtres une période de félicité. Cette pièce chorégraphique signe une hymne au courageux combat de femmes qui ré-inventent aujourd’hui de nouvelles formes de luttes et de résiliences

DANSE – CIE BANINGA

Delavallet Bidiefono

Sorcières / Kimpa vita

– En résidence du 26 février au 2 mars

– Sortie de résidence vendredi 1er mars à 17h30

Kimpa Vita est une prophétesse, une résistante, une Jeanne d’Arc du Royaume du Kongo. Sur un texte de Dieudonné Niangouna, la danseuse exprime ses luttes pour l’Indépendance en 1704 et pour la Liberté. Forte, combattante et engagée, elle est déterminée pour faire revenir la paix et redonner à ses ancêtres une période de félicité. Cette pièce chorégraphique signe une hymne au courageux combat de femmes qui ré-inventent aujourd’hui de nouvelles formes de luttes et de résiliences

.

16 avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-29 par OT Aubusson-Felletin