SCENE NATIONALE – Sortie de résidence « Tiens tiens » 16 avenue des Lissiers Aubusson, vendredi 1 mars 2024.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:30:00

fin : 2024-03-01

ARTS DE LA RUE – CIE LES ARRACHEURS DE DENTS

– En résidence du 26 février au 1er mars

– Sortie de résidence vendredi 1er mars à 18h30

– À partir de 5 ans

Inspiré du célèbre jeu des cours d’écoles, rythmé par la fameuse comptine, la barbichette est un sport de précision alliant maîtrise de soi, finesse et fulgurance. Le premier candidat rieur doit accepter la première baffe de la compétition. Ensuite, les coups deviendront de plus en plus grandiloquents jusqu’à l’abandon d’un des joueurs…

16 avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



