SCENE NATIONALE – Stage professionnel « Ombres et bruitages » par la Compagnie Les Anges Au Plafond 16 avenue des Lissiers Aubusson Catégories d’Évènement: Aubusson

Creuse SCENE NATIONALE – Stage professionnel « Ombres et bruitages » par la Compagnie Les Anges Au Plafond 16 avenue des Lissiers Aubusson, 19 février 2024, Aubusson. Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 14:00:00

fin : 2024-02-23 18:00:00 Animé par Brice Berthoud (comédien marionnettiste) et Xavier Drouault (bruiteur), ce stage s’adresse aux professionnels du spectacle vivant ou amateurs confirmés. Programme : discussion guidée, observation, questionnement, expérimentation, découverte, élaboration du projet, présentation par le jeu. – Tarif : 760 € individuel ou possibilités de prise en charge auprès des organismes de formation.

– Informations et réservations : CDN de Rouen formationpro.cdnrouen@gmail.com.

Animé par Brice Berthoud (comédien marionnettiste) et Xavier Drouault (bruiteur), ce stage s’adresse aux professionnels du spectacle vivant ou amateurs confirmés. Programme : discussion guidée, observation, questionnement, expérimentation, découverte, élaboration du projet, présentation par le jeu. – Tarif : 760 € individuel ou possibilités de prise en charge auprès des organismes de formation.

– Informations et réservations : CDN de Rouen formationpro.cdnrouen@gmail.com

Animé par Brice Berthoud (comédien marionnettiste) et Xavier Drouault (bruiteur), ce stage s’adresse aux professionnels du spectacle vivant ou amateurs confirmés. Programme : discussion guidée, observation, questionnement, expérimentation, découverte, élaboration du projet, présentation par le jeu. – Tarif : 760 € individuel ou possibilités de prise en charge auprès des organismes de formation.

– Informations et réservations : CDN de Rouen formationpro.cdnrouen@gmail.com .

16 avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-27 par OT Aubusson-Felletin Détails Catégories d’Évènement: Aubusson, Creuse Autres Code postal 23200 Lieu 16 avenue des Lissiers Adresse 16 avenue des Lissiers Ville Aubusson Departement Creuse Lieu Ville 16 avenue des Lissiers Aubusson Latitude 45.9597222 Longitude 2.17 latitude longitude 45.9597222;2.17

16 avenue des Lissiers Aubusson Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubusson/