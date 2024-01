SCENE NATIONALE – La tête ailleurs 16 avenue des Lissiers Aubusson, vendredi 16 février 2024.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 14:30:00

fin : 2024-02-16 15:30:00

THÉÂTRE – Cie du Dagor- De Gwendoline Soublin

Alors que Voltairine, 70 ans, se reveuille sur un lieu emblématique de son enfance, sa mère lui apparaît sous ses traits de jeune femme, à l’époque où elle avait 9 ans. S’engage alors un ultime dialogue entre une mère dont les pieds ont toujours été sur terre, et une fille dont la tête est encore dans les nuages de l’imaginaire. C’est l’histoire du lien entre cette petite-fille et sa mère rêveuse à sa façon, une tendre chronique familiale sur les liens qui unissent par-delà les générations. Dans une mise en scène épurée et sensible, la Cie du Dagor nous raconte une histoire où les rêves permettent de vivre et d’affronter la réalité..

– Durée : 1h

– À partir de 6 ans

– Tarif unique : 7 €

Spectacle En famille suivi d’un apéro-sirop jeudi soir

Soirée À tous les étages le jeudi soir à la médiathèque

THÉÂTRE – Cie du Dagor- De Gwendoline Soublin

Alors que Voltairine, 70 ans, se reveuille sur un lieu emblématique de son enfance, sa mère lui apparaît sous ses traits de jeune femme, à l’époque où elle avait 9 ans. S’engage alors un ultime dialogue entre une mère dont les pieds ont toujours été sur terre, et une fille dont la tête est encore dans les nuages de l’imaginaire. C’est l’histoire du lien entre cette petite-fille et sa mère rêveuse à sa façon, une tendre chronique familiale sur les liens qui unissent par-delà les générations. Dans une mise en scène épurée et sensible, la Cie du Dagor nous raconte une histoire où les rêves permettent de vivre et d’affronter la réalité..

– Durée : 1h

– À partir de 6 ans

– Tarif unique : 7 €

Spectacle En famille suivi d’un apéro-sirop jeudi soir

Soirée À tous les étages le jeudi soir à la médiathèque

.

16 avenue des Lissiers Scène Nationale

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Aubusson-Felletin