SCENE NATIONALE – L’Oiseau de Prométhée 16 avenue des Lissiers Aubusson, 31 janvier 2024, Aubusson.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 19:30:00

fin : 2024-01-31

THÉÂTRE, MARIONNETTE, MUSIQUE – Les Anges au Plafond – CDN de Normandie-Rouen

Athènes. Quatre ami-es se retrouvent autour d’un banquet, après 15 ans de séparation. Ils parlent de la crise de la dette qui a secoué le pays, mais aussi de l’Europe, des divinités de l’Olympe, de partage du festin et des miettes laissées au peuple. Et l’on s’interroge. Qui décide de la répartition des richesses ? Quel outrage le peuple -t-il commis pour qu’il doive le payer si cher ? Au fil du récit, deux Grèces se font face : l’une mythologique et éternelle, l’autre contemporaine et réelle. D’un côté, les humains, de l’autre, les dieux. Mais que pourrait bien dire Zeus à Angela Merkel, Dionysos à Aléxis Tsípras ?! A la rencontre des hommes et des Dieux, Les Anges au Plafond nous embarquent dans une joyeuse épopée politique et européenne à 4 langues.

– Durée : 1h45

– À partir de 14 ans.

EUR.

16 avenue des Lissiers Scène Nationale

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Aubusson-Felletin