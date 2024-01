SCENE NATIONALE – Sortie de résidence « Phasmes » 16 avenue des Lissiers Aubusson, vendredi 19 janvier 2024.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 17:30:00

fin : 2024-01-19

CIRQUE, DANSE – Cie Libertivore

Fanny Soriano

– En résidence du 8 au 19 janvier

– Sortie de résidence le vendredi 19 janvier à 17h30

– À partir de 7 ans

Les deux déesses se présente comme une réécriture contemporaine, théâtrale et musicale du mythe de Déméter et Perséphone, ce couple de mère et fille qui a su tenir tête aux Dieux et se retrouver envers et contre tout. Il y est question d’inceste, d’écologie, d’émancipation, de renaissance. La musique électro et acoustique accompagne et participe au réalisme magique du texte. L’univers esthétique mêle l’antique et le contemporain, s’amusant des anachronismes et

s’affranchissant des codes.

16 avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



