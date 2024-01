SCENE NATIONALE – Sortie de résidence « L’argent » 16 avenue des Lissiers Aubusson, vendredi 19 janvier 2024.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

THÉÂTRE, MUSIQUE – Cie La Femme Blanche

Katerine Sauter

– En résidence du 15 au 19 janvier

– Sortie de résidence vendredi 19 janvier à 18h30

– À partir de 14 ans

Spectacle mêlant théâtre et musique électro, qui aspire à la manière d’un show évangéliste à nous convertir à l’adoration sacrée du dieu Argent. Le public se plonge dans la réflexion de la valeur de l’argent, non comme unité financière, mais comme dogme moral. C’est une messe noire et or, religieusement capitaliste. Une prière à l’écœurement.

16 avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-29 par OT Aubusson-Felletin