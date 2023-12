SCENE NATIONALE – Atelier circo-danse avec Fanny Soriano 16 avenue des Lissiers Aubusson, 14 janvier 2024, Aubusson.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 14:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00

Fanny Soriano propose un travail corporel mêlant cirque et danse, agrémenté de recherches sur la matière. Elle fait découvrir son approche du mouvement acrobatique lié à la danse. Il s’agira de ré-apprivoiser le toucher et d’aborder le corps comme une matière malléable et métamorphosable : ce que nous appelons « le corps matière », à travers des situations dramaturgiques. Une journée pour stimuler la motricité, la coopération et la curiosité des participants.

– À partir de 15 ans

– Tarif 15 € et adhésion au CCAJL

– Infos, adhésion et inscription obligatoire : Virginie Chabat au 05 55 83 09 12 – relations-publiques@snaubusson.com.

16 avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



