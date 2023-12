SCENE NATIONALE – En attendant le grand soir 16 avenue des Lissiers Aubusson, 13 janvier 2024, Aubusson.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13 22:00:00

CIRQUE, DANSE – Cie Le Doux Supplice

Tous les janvier, le théâtre Jean Lurçat invite une compagnie pour le bal de l’an ! Cette année c’est Le Doux Supplice qui invite à entrer dans la danse en défiant l’équilibre, révélant instants dansés et spectaculaires portés. C’est une ode au bal, une introduction à la fête et sans qu’on s’en rende compte, on se laisse peu à peu entrainer par le simple plaisir d’être ensemble et de partager le doux vertige de la danse. La compagnie poursuit son travail de recherche acrobatique, en abordant les thèmes du bal et des danses populaires. La voltige est un moyen de sublimer les instants précieux, dans l’espoir de les figer dans nos mémoires. Le DJ, facétieux et exubérant, tout en contraste avec nos silhouettes réservées, prend le rôle de maître de cérémonie.

– Durée : 1h30

– À partir de 8 ans.

CIRQUE, DANSE – Cie Le Doux Supplice

Tous les janvier, le théâtre Jean Lurçat invite une compagnie pour le bal de l’an ! Cette année c’est Le Doux Supplice qui invite à entrer dans la danse en défiant l’équilibre, révélant instants dansés et spectaculaires portés. C’est une ode au bal, une introduction à la fête et sans qu’on s’en rende compte, on se laisse peu à peu entrainer par le simple plaisir d’être ensemble et de partager le doux vertige de la danse. La compagnie poursuit son travail de recherche acrobatique, en abordant les thèmes du bal et des danses populaires. La voltige est un moyen de sublimer les instants précieux, dans l’espoir de les figer dans nos mémoires. Le DJ, facétieux et exubérant, tout en contraste avec nos silhouettes réservées, prend le rôle de maître de cérémonie.

– Durée : 1h30

– À partir de 8 ans

CIRQUE, DANSE – Cie Le Doux Supplice

Tous les janvier, le théâtre Jean Lurçat invite une compagnie pour le bal de l’an ! Cette année c’est Le Doux Supplice qui invite à entrer dans la danse en défiant l’équilibre, révélant instants dansés et spectaculaires portés. C’est une ode au bal, une introduction à la fête et sans qu’on s’en rende compte, on se laisse peu à peu entrainer par le simple plaisir d’être ensemble et de partager le doux vertige de la danse. La compagnie poursuit son travail de recherche acrobatique, en abordant les thèmes du bal et des danses populaires. La voltige est un moyen de sublimer les instants précieux, dans l’espoir de les figer dans nos mémoires. Le DJ, facétieux et exubérant, tout en contraste avec nos silhouettes réservées, prend le rôle de maître de cérémonie.

– Durée : 1h30

– À partir de 8 ans

EUR.

16 avenue des Lissiers Scène Nationale

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Aubusson-Felletin