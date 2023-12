SOIRÉE RÉTRO GAMING A CALMONT 16 Avenue de Mazères Calmont Catégories d’Évènement: Calmont

fin : 2023-12-15 19:30:00 Venez (re)découvrir les jeux vidéos qui ont marqué votre jeunesse… ou celle de vos parents ? lors d’une soirée 100% revival !.

Dans le cadre de cette fin d’année consacrée aux jeux en tout genre, la médiathèque invite l’association Homo Ludens et sa collection de consoles des années 80, 90 et 2000. – Vendredi 15 Décembre – De 16h30 à 19h – Médiathèque de Calmont – Entrée Libre .

