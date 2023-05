FESTIVAL CONVIVENCIA – ALUMINÉ GUERRERO EN CONCERT 16 Avenue de l’Hôtel de Ville, 10 juin 2023, Roubia.

Roubia,Aude

Chaque année au mois de juillet, le festival Convivencia investi lors de ses étapes, les différents villages bordant le Canal du Midi. Il propose une programmation autour des musiques du monde, avec des artistes venus des quatre coins du monde.

Concert d’Alumine Guerrero.

Multi-instrumentiste, productrice et chanteuse argentine, Aluminé Guerrero est bercée par les divinités de la « Terre Mère » (pachamama) patagonienne.

Baignée dans la folk andine, elle explore des sonorités électroniques et traditionnelles : un voyage mystique vers la folktronica.

« Située dans la Terre Mère, elle se fait une place parmi cette nouvelle ère de musiciens qui créent un son noble et sincère, un son sensoriel, dont les paroles viennent éveiller notre imagination, notre conscience, en perçoivent tous les êtres vivants de notre planète ».

Ouverture du site à 18 H. Restauration et buvette sur place..

2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

16 Avenue de l’Hôtel de Ville

Roubia 11200 Aude Occitanie



Every year in July, the Convivencia festival invests during its stages, the various villages along the Canal du Midi. It offers a program of world music, with artists from all over the world.

Concert of Alumine Guerrero.

Multi-instrumentalist, producer and Argentinean singer, Aluminé Guerrero is rocked by the deities of the Patagonian « Mother Earth » (pachamama).

Bathed in Andean folk, she explores electronic and traditional sounds: a mystical journey towards folktronica.

« Located in the Mother Earth, she makes a place for herself among this new era of musicians who create a noble and sincere sound, a sensory sound, whose words come to awaken our imagination, our conscience, by perceiving all the living beings of our planet.

Opening of the site at 18 H. Catering and refreshments on site.

Cada año, en julio, se celebra el festival Convivencia en los distintos pueblos del Canal du Midi. Ofrece un programa basado en las músicas del mundo, con artistas de todo el planeta.

Concierto de Alumine Guerrero.

Multiinstrumentista, productora y cantante argentina, Aluminé Guerrero se deja arrullar por las deidades de la « Madre Tierra » patagónica (pachamama).

Bañada en el folclore andino, explora sonidos electrónicos y tradicionales: un viaje místico hacia la folktrónica.

« Ubicada en la Madre Tierra, se está haciendo un lugar entre esta nueva era de músicos que crean un sonido noble y sincero, un sonido sensorial, cuyas palabras despiertan nuestra imaginación, nuestra conciencia y la percepción de todos los seres vivos de nuestro planeta ».

Apertura del recinto a las 18.00 horas. Catering y refrescos in situ.

Das Festival Convivencia findet jedes Jahr im Juli in den verschiedenen Dörfern entlang des Canal du Midi statt. Das Festival bietet ein Programm rund um die Weltmusik mit Künstlern aus allen Teilen der Welt.

Konzert von Alumine Guerrero.

Die argentinische Multiinstrumentalistin, Produzentin und Sängerin Aluminé Guerrero wurde von den Gottheiten der patagonischen « Mutter Erde » (Pachamama) in die Wiege gelegt.

Gebadet in der Folklore der Anden, erforscht sie elektronische und traditionelle Klänge: eine mystische Reise in Richtung Folktronica.

« Sie ist in der Mutter Erde angesiedelt und hat sich einen Platz in dieser neuen Ära von Musikern erobert, die einen edlen und aufrichtigen Klang schaffen, einen sinnlichen Klang, dessen Texte unsere Vorstellungskraft und unser Bewusstsein wecken, das alle Lebewesen auf unserem Planeten wahrnehmen.

Eröffnung des Geländes um 18 Uhr. Essen und Trinken vor Ort.

