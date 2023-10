EXPOSITION – PRIX MÉTIERS D’ART À LA CITÉ DU FAIRE 16 Avenue de la Malgrange Jarville-la-Malgrange, 18 novembre 2023, Jarville-la-Malgrange.

Jarville-la-Malgrange,Meurthe-et-Moselle

La Cité du Faire accueille, le temps d’un week-end, l’exposition des pièces des candidats au Prix Régional Avenir Métiers d’Art (Institut National des Métiers d’Art) et au Prix régional Parcours vers les Métiers d’Art.

Portés par la Région Grand Est qui contribue grandement à la valorisation des savoir-faire de haute tradition liés aux métiers de l’artisanat d’art et faisant notamment l’objet de formation sur son territoire, ils encouragent pour l’un (Prix Avenir Métiers d’Art les jeunes de moins de 26 ans diplômés en juin dernier (CAP, BMA…) que ce soit par la voie scolaire ou l’apprentissage ; et pour l’autre (Prix Parcours vers les Métiers d’Art) les récents diplômés adultes.

Chaque candidat présentera au jury une œuvre dont il est le concepteur mais aussi le réalisateur qui doit avoir été réalisée dans l’année précédant le diplôme obtenu, projet n’ayant fait l’objet d’aucune présentation préalable à un autre concours… .

06 29 59 45 01

contact@lacitedufaire.fr

La Cité du Faire

16 Avenue de la Malgrange

54140 Jarville-la-Malgrange

France. Tout public

Samedi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 16:00:00. 0 EUR.

16 Avenue de la Malgrange

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Over the course of a weekend, the Cité du Faire will host an exhibition of works by candidates for the Prix Régional Avenir Métiers d?Art (Institut National des Métiers d?Art) and the Prix régional Parcours vers les Métiers d?Art.

The Prix Avenir Métiers d?Art is awarded by the Grand Est region, which makes a major contribution to promoting traditional skills in the arts and crafts, particularly those taught in the region. The Prix Avenir Métiers d?Art is awarded to young people under 26 who graduated last June (CAP, BMA, etc.), whether through school or apprenticeship; the Prix Parcours vers les Métiers d?Art is awarded to recent adult graduates.

Each candidate will present to the jury a work of which he or she is the designer as well as the director, and which must have been produced in the year preceding the diploma obtained, and which has not previously been presented in any other competition?

06 29 59 45 01

contact@lacitedufaire.fr

La Cité du Faire

16 Avenue de la Malgrange

54140 Jarville-la-Malgrange

France

Durante el fin de semana, la Cité du Faire acogerá una exposición de obras de los candidatos al Prix Régional Avenir Métiers d’Art (Institut National des Métiers d’Art) y al Prix régional Parcours vers les Métiers d’Art.

El Prix Avenir Métiers d’Art, que cuenta con el apoyo de la región de Grand Est, que contribuye de manera importante a la promoción de las competencias tradicionales en el ámbito de las artes y oficios, en particular los que se forman en la región, está dirigido a los jóvenes menores de 26 años diplomados en junio (CAP, BMA, etc.), ya sea a través de la escuela o del aprendizaje, mientras que el Prix Parcours vers les Métiers d’Art está destinado a los adultos recién diplomados.

Cada candidato presentará al jurado una obra de la que no sólo sea el diseñador, sino también el director, y que deberá haber sido realizada en el año anterior al diploma obtenido, y que no haya sido presentada anteriormente en ningún otro concurso?

06 29 59 45 01

contact@lacitedufaire.fr

La Cité du Faire

16 Avenue de la Malgrange

54140 Jarville-la-Malgrange

Francia

Die Cité du Faire beherbergt ein Wochenende lang die Ausstellung der Exponate der Kandidaten für den Regionalpreis Avenir Métiers d’Art (Institut National des Métiers d’Art) und den Regionalpreis Parcours vers les Métiers d’Art (Parcours zu den Kunstberufen).

Der eine Preis (Prix Avenir Métiers d’Art) richtet sich an junge Menschen unter 26 Jahren, die im Juni dieses Jahres ihren Abschluss (CAP, BMA?) gemacht haben, sei es auf schulischem Weg oder durch eine Lehre, und der andere Preis (Prix Parcours vers les Métiers d’Art) richtet sich an junge Erwachsene, die ihren Abschluss kürzlich gemacht haben.

Jeder Kandidat muss der Jury ein Werk vorlegen, das er selbst entworfen und realisiert hat und das im Jahr vor dem Abschluss entstanden sein muss, ohne zuvor bei einem anderen Wettbewerb eingereicht worden zu sein.

06 29 59 45 01

contact@lacitedufaire.fr

La Cité du Faire (Stadt des Machens)

16 Avenue de la Malgrange

54140 Jarville-la-Malgrange

Frankreich

Mise à jour le 2023-10-28 par DESTINATION NANCY