UN RELIEUR D’ART VOUS OUVRE LES PORTES DE SON ATELIER À LA CITÉ DU FAIRE – JOURNÉES NATIONALES DE LA RÉPARATION. 16 Avenue de la Malgrange Jarville-la-Malgrange, 20 octobre 2023, Jarville-la-Malgrange.

Jarville-la-Malgrange,Meurthe-et-Moselle

À l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, La Cité du Faire (tiers-lieu de production dédié aux professionnels du « Faire »), vous ouvre exceptionnellement ses portes le vendredi 20 et samedi 21 octobre.

Le pôle métiers d’art vous propose une visite en accès libre le vendredi 20, deux de ses artisans, Matthias Stein – La dernière page, relieur d’art et doreur, et Gaël Kartheiser – Astella, restauratrice de mobilier et d’objets d’arts, qui vous accueilleront dans leurs ateliers de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Le pôle Recyclerie Créative vous ouvrira ses portes le samedi 21 octobre de 10h à 17h, et vous invite à y découvrir son activité et à y rencontrer leur invité du mois, un acteur du réemploi, Strate Audio.

Matthias Stein – La dernière page, relieur d’art et doreur, utilise son savoir-faire sur la création de carnets, de livres et d’ouvrages reliés. Il restaure également des livres plus anciens, des romans usés par le temps.

Il rassemble, rafraîchit et embellit vos échanges épistolaires ou recettes familiales pour vous offrir la chance d’une nouvelle lecture.

De son travail de réparation, il dit :

« En restauration chaque projet est différent et chaque document va présenter sa propre histoire et ses propres difficultés. Selon l’état du document différents niveaux d’intervention vont être nécessaires, pour les plus abîmés on peut envisager des bains pour désacidifier le papier, des gommages pour un nettoyage plus superficiel, un doublage au papier Japon pour le renforcer, des réparations des fonds de cahiers… Ce côté unique que présente chaque livre rend ce métier passionnant. Pouvoir participer à ce que certains documents traversent le temps et continuent à être consultables est incroyablement gratifiant, et ce tout particulièrement pour les particuliers qui me font confiance pour redonner vie aux ouvrages qui leur sont chers. ». Tout public

Vendredi 2023-10-20 10:00:00 fin : 2023-10-20 17:00:00. 0 EUR.

16 Avenue de la Malgrange

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est



To mark the Journées Nationales de la Réparation, La Cité du Faire (a third-party production facility dedicated to « Faire » professionals) is opening its doors to you on Friday, October 20 and Saturday, October 21.

On Friday 20th, two of our craftsmen, Matthias Stein ? La dernière page, bookbinder and gilder, and Gaël Kartheiser ? Astella, furniture and objets d?art restorer, who will welcome you to their workshops from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm.

The Recyclerie Créative center will open its doors on Saturday, October 21, from 10 a.m. to 5 p.m., and invites you to discover its activities and meet their guest of the month, a player in the field of re-use, Strate Audio.

Matthias Stein ? La dernière page, bookbinder and gilder, uses his skills to create notebooks, books and bound works. He also restores older books and timeworn novels.

He gathers, refreshes and embellishes your epistolary exchanges or family recipes to offer you the chance of a new reading experience.

Of his repair work, he says:

« In restoration, every project is different, and every document has its own history and its own difficulties. Depending on the condition of the document, different levels of intervention will be necessary: for the most damaged, we may consider baths to deacidify the paper, scrubbing for a more superficial cleaning, lining with Japanese paper to strengthen it, repairs to the backs of signatures? The uniqueness of each book makes this job exciting. It’s incredibly gratifying to be able to participate in ensuring that certain documents stand the test of time and continue to be available for consultation, especially for the private customers who trust me to bring their treasured works back to life

Con motivo de las Journées Nationales de la Réparation (Jornadas Nacionales de la Reparación), La Cité du Faire (centro de producción ajeno dedicado a los profesionales del sector « Faire ») le abrirá sus puertas el viernes 20 y el sábado 21 de octubre.

El centro de artesanía ofrecerá entrada gratuita el viernes 20 de octubre, con dos de sus artesanos, Matthias Stein ? La dernière page, encuadernador y dorador, y Gaël Kartheiser ? Astella, restaurador de muebles y objetos de arte, le recibirán en sus talleres de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

El centro Recyclerie Créative, que abrirá sus puertas el sábado 21 de octubre de 10.00 a 17.00 h, le invita a descubrir sus actividades y a conocer a su invitado del mes, Strate Audio, un actor del sector de la reutilización.

Matthias Stein ? La dernière page, encuadernador y dorador, utiliza sus habilidades para crear cuadernos, libros y obras encuadernadas. También restaura libros antiguos y novelas pasadas de moda.

Recoge, refresca y embellece sus cartas y recetas familiares, dándole la oportunidad de volver a leerlas.

De su trabajo de reparación, dice:

« En restauración, cada proyecto es diferente y cada documento tiene su propia historia y sus propias dificultades. Dependiendo del estado del documento, serán necesarios distintos niveles de intervención: para los más dañados, podemos considerar baños para desacidificar el papel, fregado para una limpieza más superficial, forrado con papel japonés para reforzarlo, reparaciones en los lomos de las secciones… » El aspecto único de cada libro hace que este trabajo sea fascinante. Es increíblemente gratificante poder contribuir a que ciertos documentos sobrevivan al paso del tiempo y sigan estando disponibles para su consulta, especialmente para los particulares que confían en mí para devolver a la vida sus preciadas obras

Anlässlich der Nationalen Tage der Reparatur öffnet die Cité du Faire (ein Produktionsort für Fachleute im Bereich des « Machens ») am Freitag, den 20. und Samstag, den 21. Oktober ausnahmsweise ihre Türen für Sie.

Das Zentrum für Kunsthandwerk bietet Ihnen am Freitag, den 20. Juni, eine frei zugängliche Führung durch zwei seiner Kunsthandwerker, Matthias Stein ? La dernière page, Kunstbuchbinder und Vergolder, und Gaël Kartheiser ? Astella, Restaurator von Möbeln und Kunstgegenständen, die Sie von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr in ihren Werkstätten begrüßen werden.

Das Zentrum Recyclerie Créative öffnet seine Türen am Samstag, den 21. Oktober von 10.00 bis 17.00 Uhr und lädt Sie ein, seine Aktivitäten zu entdecken und seinen Gast des Monats, den Akteur der Wiederverwendung Strate Audio, zu treffen.

Matthias Stein ? La dernière page, Kunstbuchbinder und Vergolder, nutzt sein Know-how für die Gestaltung von Notizbüchern, Büchern und gebundenen Werken. Er restauriert auch ältere Bücher und Romane, die von der Zeit verschlissen wurden.

Er sammelt, erfrischt und verschönert Ihre Briefwechsel oder Familienrezepte, um Ihnen die Chance auf eine neue Lektüre zu bieten.

Über seine Reparaturarbeit sagt er Folgendes:

« Bei der Restaurierung ist jedes Projekt anders und jedes Dokument hat seine eigene Geschichte und seine eigenen Schwierigkeiten. Je nach Zustand des Dokuments sind verschiedene Interventionen erforderlich. Bei den am stärksten beschädigten Dokumenten kann man Bäder zur Entsäuerung des Papiers, Peelings für eine oberflächlichere Reinigung, eine Kaschierung mit Japanpapier zur Stärkung des Papiers, Reparaturen der Heftböden usw. in Betracht ziehen Die Einzigartigkeit eines jeden Buches macht diesen Beruf so spannend. Es ist unglaublich befriedigend, dazu beitragen zu können, dass bestimmte Dokumente die Zeit überdauern und weiterhin konsultiert werden können, insbesondere für Privatpersonen, die mir vertrauen, um die Bücher, die ihnen lieb und teuer sind, wieder zum Leben zu erwecken. »

