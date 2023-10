UNE RESTAURATRICE DE MOBILIER ANCIEN ET D’OBJET D’ART VOUS OUVRE LES PORTES DE SON ATELIER À LA CITÉ DU FAIRE – JOURNÉES NATIONALES DE LA RÉPARATION 16 Avenue de la Malgrange Jarville-la-Malgrange, 20 octobre 2023, Jarville-la-Malgrange.

Jarville-la-Malgrange,Meurthe-et-Moselle

Gaël Kartheiser – Astella, restauratrice de mobiliers et d’objets d’arts, ouvre les portes de son atelier à la Cité du Faire pour vous montrer son savoir-faire de restauration et conservation d’objets et de meubles anciens.

À l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, La Cité du Faire (tiers-lieu de production dédié aux professionnels du « Faire »), vous ouvre exceptionnellement ses portes le vendredi 20 et samedi 21 octobre.

Le pôle métiers d’art vous propose une visite en accès libre le vendredi 20, deux de ses artisans, Matthias Stein – La dernière page, relieur d’art et doreur, et Gaël Kartheiser – Astella, restauratrice de mobilier et d’objets d’arts, qui vous accueilleront dans leurs ateliers de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Le pôle Recyclerie Créative vous ouvrira ses portes le samedi 21 octobre de 10h à 17h, et vous invite à y découvrir son activité et à y rencontrer leur invité du mois, un acteur du réemploi, Strate Audio.

Gaël Kartheiser – Astella, restauratrice de mobiliers et d’objets d’arts, répare des mobiliers chargés d’histoires dont elle restaure les détails. Elle reteint, redore, nourrit les marqueteries, les bois et autres matières, afin de venir réparer les meubles et leurs essences.

Selon Gaël Kartheiser, la restauration a un double objectif : préserver l’objet et retrouver sa nature en lui restituant son intégrité afin d’assurer sa pérennité esthétique et historique.

Les interventions qu’elle propose sont dans le respect des principes de la profession : Réversibilité – Compatibilité – Intégrité.. Tout public

Vendredi 2023-10-20 10:00:00 fin : 2023-10-20 17:00:00. 0 EUR.

16 Avenue de la Malgrange

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Gaël Kartheiser ? Astella, furniture and objets d?art restorer, opens the doors of her workshop at La Cité du Faire to show you her expertise in the restoration and conservation of antique objects and furniture.

To mark the Journées Nationales de la Réparation, La Cité du Faire (a third-party production facility dedicated to professionals in the « Faire » sector) is opening its doors to you on Friday, October 20 and Saturday, October 21.

On Friday 20th, two of our craftsmen, Matthias Stein ? La dernière page, bookbinder and gilder, and Gaël Kartheiser ? Astella, furniture and objets d?art restorer, who will welcome you to their workshops from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm.

The Recyclerie Créative center will open its doors on Saturday, October 21, from 10 a.m. to 5 p.m., and invites you to discover its activities and meet their guest of the month, a player in the field of re-use, Strate Audio.

Gaël Kartheiser ? Astella, furniture and objets d?art restorer, repairs furniture steeped in history, restoring its details. She re-stains, gilds and nourishes marquetry, wood and other materials, in order to repair furniture and its essences.

According to Gaël Kartheiser, restoration has a dual objective: to preserve the object and to recover its nature by restoring its integrity to ensure its aesthetic and historical longevity.

The work she proposes respects the principles of the profession: Reversibility ? Compatibility ? Integrity.

Gaël Kartheiser ? Astella, restauradora de muebles y objetos de arte, le abre las puertas de su taller en La Cité du Faire para mostrarle su experiencia en la restauración y conservación de objetos y muebles antiguos.

Con motivo de las Journées Nationales de la Réparation (Jornadas Nacionales de la Reparación), La Cité du Faire (centro de producción dedicado a los profesionales del sector « Faire ») le abre sus puertas el viernes 20 y el sábado 21 de octubre.

El centro de artesanía ofrecerá entrada gratuita el viernes 20 de octubre, con dos de sus artesanos, Matthias Stein ? La dernière page, encuadernador y dorador, y Gaël Kartheiser ? Astella, restaurador de muebles y objetos de arte, le recibirán en sus talleres de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

El centro Recyclerie Créative, que abrirá sus puertas el sábado 21 de octubre de 10.00 a 17.00 h, le invita a descubrir sus actividades y a conocer a su invitado del mes, Strate Audio, un actor del sector de la reutilización.

Gaël Kartheiser ? Astella, restauradora de muebles y objetos de arte, repara muebles cargados de historia y restaura sus detalles. Recolorea, dora y nutre la marquetería, la madera y otros materiales para reparar el mueble y su esencia.

Según Gaël Kartheiser, la restauración tiene un doble objetivo: preservar el objeto y recuperar su naturaleza devolviéndole su integridad para garantizar su longevidad estética e histórica.

El trabajo que propone respeta los principios de la profesión: ¿Reversibilidad ? Compatibilidad ? Integridad ?

Gaël Kartheiser ? Astella, Restauratorin von Möbeln und Kunstgegenständen, öffnet die Türen ihres Ateliers in der Cité du Faire, um Ihnen ihr Know-how in der Restaurierung und Konservierung von antiken Gegenständen und Möbeln zu zeigen.

Anlässlich der Nationalen Tage der Reparatur öffnet die Cité du Faire (eine Produktionsstätte für Fachleute des « Machens ») am Freitag, den 20. und Samstag, den 21. Oktober ausnahmsweise ihre Türen für Sie.

Das Zentrum für Kunsthandwerk bietet Ihnen am Freitag, den 20. Juni, eine frei zugängliche Führung durch zwei seiner Kunsthandwerker, Matthias Stein ? La dernière page, Kunstbuchbinder und Vergolder, und Gaël Kartheiser ? Astella, Restaurator von Möbeln und Kunstgegenständen, die Sie von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr in ihren Werkstätten begrüßen werden.

Das Zentrum Recyclerie Créative öffnet seine Türen am Samstag, den 21. Oktober von 10.00 bis 17.00 Uhr und lädt Sie ein, seine Aktivitäten zu entdecken und seinen Gast des Monats, den Akteur der Wiederverwendung Strate Audio, zu treffen.

Gael Kartheiser ? Astella, Restauratorin von Möbeln und Kunstgegenständen, repariert geschichtsträchtige Möbelstücke, deren Details sie wiederherstellt. Sie färbt, vergoldet und nährt Einlegearbeiten, Hölzer und andere Materialien, um die Möbel und ihre Essenzen zu reparieren.

Laut Gaël Kartheiser hat die Restaurierung ein doppeltes Ziel: das Objekt zu erhalten und seine Natur wiederzufinden, indem sie ihm seine Integrität zurückgibt, um seinen ästhetischen und historischen Fortbestand zu sichern.

Die von ihr vorgeschlagenen Maßnahmen entsprechen den Grundsätzen des Berufsstandes: Reversibilität ? Kompatibilität ? Integrität.

