[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Rallyes pédestres 16 Avenue de la Gare Beuvron-en-Auge, 17 septembre 2023, Beuvron-en-Auge.

Beuvron-en-Auge,Calvados

Découvrez Beuvron-en-Auge différemment ! Explorez le village en suivant le parcours « Cœur de bourg » (1h30 à 2h), ou échappez-vous sur les chemins pédestres alentour en direction de la chapelle de Clermont avec le parcours « Randonnée » (2h30). Soyez attentifs, terminez votre parcours en répondant correctement aux questions, et vous gagnerez une petite récompense ! Inscription obligatoire..

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 . .

16 Avenue de la Gare Espace des Métiers d’Art

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie



Discover Beuvron-en-Auge differently! Explore the village on the « C?ur de bourg » trail (1h30 to 2h), or escape along the surrounding footpaths towards the Clermont chapel on the « Randonnée » trail (2h30). Pay close attention, complete the tour by answering the questions correctly, and you’ll win a small reward! Registration required.

¡Descubra Beuvron-en-Auge de otra manera! Explore el pueblo siguiendo el sendero « Cœur de bourg » (1h30 a 2h), o escape por los senderos de los alrededores hacia la capilla de Clermont con el sendero « Randonnée » (2h30). Preste mucha atención, complete su recorrido respondiendo correctamente a las preguntas y ¡ganará un pequeño premio! Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie Beuvron-en-Auge auf andere Weise! Erkunden Sie das Dorf auf dem Rundgang « C?ur de bourg » (1,5 bis 2 Stunden), oder flüchten Sie auf die umliegenden Wanderwege in Richtung der Kapelle von Clermont auf dem Rundgang « Randonnée » (2,5 Stunden). Wenn Sie aufmerksam sind und die Fragen richtig beantworten, können Sie eine kleine Belohnung gewinnen! Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité