Bricopage de Noël 16 avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin, 13 décembre 2023, Lamonzie-Saint-Martin.

Lamonzie-Saint-Martin,Dordogne

BRICOPAGE DE NOËL : pour les 7/10 ans. Ateliers artistiques, culturels et manuels sur le thème de Noël.

Gratuit – Sur Inscription..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 11:30:00. .

16 avenue de Bergerac Mediathèque

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



CHRISTMAS BRICOPAGE: for 7/10 year-olds. Artistic, cultural and manual workshops on the theme of Christmas.

Free – Registration required.

Manualidades navideñas: para niños de 7/10 años. Talleres artísticos, culturales y manuales sobre el tema de la Navidad.

Gratuitos – Inscripción obligatoria.

BRICOPAGE DE NOËLL: für 7- bis 10-Jährige. Künstlerische, kulturelle und handwerkliche Workshops zum Thema Weihnachten.

Kostenlos – Nach Anmeldung.

