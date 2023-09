Bricopage : spécial Halloween (10-14 ans) 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin, 24 octobre 2023, Lamonzie-Saint-Martin.

Lamonzie-Saint-Martin,Dordogne

BRICOPAGES : Spécial Halloween !

Le bricopages est un rendez-vous régulier artistique, manuel, culturel destiné aux enfants de 10 à 14 ans et animé par Marie-Noëlle.

Gratuit sur inscription.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 11:30:00. .

16 Avenue de Bergerac Médiathèque

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



BRICOPAGES: Halloween special!

Bricopages is a regular artistic, manual and cultural event for children aged 10 to 14, hosted by Marie-Noëlle.

Free with registration

DIY: ¡Especial Halloween!

Bricopages es una actividad artística, manual y cultural periódica para niños de 10 a 14 años, dirigida por Marie-Noëlle.

Gratuito con inscripción

BRICOPAGES: Halloween-Special!

Bricopages ist ein regelmäßiges künstlerisches, handwerkliches und kulturelles Treffen für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren, das von Marie-Noëlle geleitet wird.

Kostenlos nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides