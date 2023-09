Zombies Afraid exposition 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin, 10 octobre 2023, Lamonzie-Saint-Martin.

Lamonzie-Saint-Martin,Dordogne

EXPOSITION : « Zombies » Afraid exposition : Entrée libre et gratuite

9 panneaux documentaires avec la biographie et la filmographie de Romero, l’origine et l’évolution du zombie au cinéma et une explication du vaudou..

2023-10-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

16 Avenue de Bergerac Médiathèque

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



EXHIBITION: « Zombies » Afraid exhibition: Free admission

9 documentary panels with Romero’s biography and filmography, the origin and evolution of the zombie in cinema and an explanation of voodoo.

EXPOSICIÓN: Exposición « Zombies » Afraid: Entrada gratuita

9 paneles documentales con la biografía y filmografía de Romero, el origen y evolución del zombi en el cine y una explicación del vudú.

AUSSTELLUNG: « Zombies » Afraid Ausstellung: Eintritt frei und kostenlos

9 Dokumentartafeln mit Romeros Biografie und Filmografie, dem Ursprung und der Entwicklung des Zombies im Film und einer Erklärung von Voodoo.

