DU STAND-UP À LONGWY 16 avenue André Malraux, 7 juin 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Avec Julien Strelzyk, Jay, Matheco et Doug Le Frisé.

Réservations : https://my.weezevent.com/longwystandup. Tout public

Mercredi 2023-06-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-07 20:00:00. 15 EUR.

16 avenue André Malraux Centre Social CAF Blanche Haye

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



With Julien Strelzyk, Jay, Matheco and Doug Le Frisé.

Reservations: https://my.weezevent.com/longwystandup

Con Julien Strelzyk, Jay, Matheco y Doug Le Frisé.

Reservas: https://my.weezevent.com/longwystandup

Mit Julien Strelzyk, Jay, Matheco und Doug Le Frisé.

Reservierungen: https://my.weezevent.com/longwystandup

Mise à jour le 2023-05-22 par OT DU GRAND LONGWY