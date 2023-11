Internationaux professionnels de cesta punta 16 avenue Andre Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 13 août 2024, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Compétition sportive de pelote basque dans une ambiance festive et familiale.

La cesta punta est la discipline la plus rapide (200 km/h en moyenne) et la plus spectaculaire de la pelote basque. Les meilleurs joueurs professionnels de la discipline s’affrontent.

Venez découvrir ce sport traditionnel expliqué par nos commentateurs pour les néophytes.

Le programme :

20h45 : 1 ère partie des espoirs en quiniela.

21h30 : Chants basques durant l’échauffement des professionnels.

21h45 : Partie des professionnels – Finale Master 4.

23h approximativement : Fin de soirée.

2024-08-13

16 avenue Andre Ithurralde Jai Alai

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Basque pelota competition in a festive, family atmosphere.

Cesta punta is the fastest (200 km/h on average) and most spectacular discipline in Basque pelota. The best professional players in the sport compete against each other.

Come and discover this traditional sport explained by our commentators for beginners.

Program:

8:45pm: 1st part of the hopefuls in quiniela.

9:30pm: Basque songs during the professionals’ warm-up.

9:45pm: Professionals’ part – Master 4 final.

11pm approximately: End of the evening

Competición de pelota vasca en un ambiente festivo y familiar.

La cesta punta es la modalidad más rápida (200 km/h de media) y espectacular de la pelota vasca. Los mejores jugadores profesionales de este deporte compiten entre sí.

Venga a descubrir este deporte tradicional explicado por nuestros comentaristas para principiantes.

El programa:

20:45: 1ª parte de los aspirantes en quiniela.

21:30: Canciones vascas durante el calentamiento de los profesionales.

21:45: Parte de los profesionales – Master 4 Final.

23:00 h aproximadamente: Fin de la velada

Sportlicher Wettkampf im baskischen Pelota in einer festlichen und familiären Atmosphäre.

Cesta punta ist die schnellste (durchschnittlich 200 km/h) und spektakulärste Disziplin des baskischen Pelota-Sports. Die besten professionellen Spieler dieser Disziplin treten gegeneinander an.

Kommen Sie und entdecken Sie diesen traditionellen Sport, der von unseren Kommentatoren für Neulinge erklärt wird.

Das Programm :

20.45 Uhr: 1. Spiel der Hoffnungen in Quiniela.

21.30 Uhr: Baskische Gesänge während des Aufwärmens der Profis.

21.45 Uhr: Partie der Profis – Finale Master 4.

23.00 Uhr ungefähr: Ende des Abends

Mise à jour le 2023-11-14 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements