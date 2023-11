Cesta all star 16 avenue Andre Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 7 avril 2024, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

L’esprit de sport de haut niveau et de spectacle que nous avons souhaité insuffler à cet évènement se rapproche des All Star de la NBA. C’est donc naturellement que nous avons décidé d’intituler ce nouveau rendez-vous le CESTA ALL STAR.

Ce nouveau tournoi a pour objectif de proposer un spectacle sportif de haut niveau avec :

un tournoi d’élite mondiale de la cesta punta (12 meilleurs joueurs français et espagnols)

l’intégration de challenges physiques et techniques

une rencontre féminine afin de témoigner de l’ouverture de ce sport à tous

Le programme :

15h00 : 2 Parties (matchs) de professionnels qualificatives s’enchaînent. Les 2 meilleurs de chaque poule se qualifieront pour les 1/2 finales.

17h30 approximativement : Fin de partie..

2024-04-07 fin : 2024-04-07 . .

16 avenue Andre Ithurralde Jai Alai

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The spirit of high-level sport and spectacle that we wanted to instill in this event is very similar to that of the NBA All Star. So it’s only natural that we should call this new event CESTA ALL STAR.

The aim of this new tournament is to offer a high-level sporting spectacle with :

a tournament featuring the world?s cesta punta elite (12 top French and Spanish players)

the integration of physical and technical challenges

a women?s event to demonstrate that the sport is open to all

Program:

3:00 p.m.: 2 qualifying professional matches follow. The top 2 in each pool qualify for the 1/2-finals.

5:30 p.m. approx.: End of match.

El espíritu de deporte y entretenimiento de alto nivel que queríamos aportar a este evento es muy similar al de los All Star de la NBA. Así que fue natural que decidiéramos llamar a este nuevo evento CESTA ALL STAR.

El objetivo de este nuevo torneo es ofrecer un espectáculo deportivo de alto nivel con :

un torneo con los mejores jugadores de cesta punta del mundo (12 de los mejores jugadores franceses y españoles)

la inclusión de desafíos físicos y técnicos

un evento femenino para demostrar que este deporte está abierto a todo el mundo

El programa

15.00 h: Se celebrarán 2 partidos profesionales clasificatorios. Los 2 mejores jugadores de cada grupo se clasificarán para las semifinales.

aproximadamente a las 17.30: Fin del partido.

Der Geist des Hochleistungssports und des Spektakels, den wir dieser Veranstaltung verleihen wollten, nähert sich den All Star der NBA an. Daher haben wir beschlossen, diese neue Veranstaltung CESTA ALL STAR zu nennen.

Das Ziel dieses neuen Turniers ist es, ein hochkarätiges Sportspektakel zu bieten mit :

einem Turnier der Weltelite der Cesta Punta (12 beste französische und spanische Spieler)

integration von physischen und technischen Herausforderungen

eine Frauenbegegnung, um die Offenheit dieses Sports für alle zu demonstrieren

Das Programm :

15.00 Uhr: 2 Parties (Spiele) der qualifizierenden Profis folgen aufeinander. Die 2 Besten aus jedem Pool qualifizieren sich für das 1/2-Finale.

17.30 Uhr: Ungefähres Ende der Partien.

Mise à jour le 2023-11-14 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements