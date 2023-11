Cesta Punta : finales 16 avenue Andre Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz Cesta Punta : finales 16 avenue Andre Ithurralde Saint-Jean-de-Luz, 25 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques 17H00: 2ème série

18h00: 1ère série.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. EUR.

16 avenue Andre Ithurralde Jai Alai

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



17:00: 2nd series

6:00 pm: 1st series 17:00: 2ª serie

18:00: 1ª serie 17.00 Uhr: 2. Serie

17:00: 2nd series

6:00 pm: 1st series 17:00: 2ª serie

18:00: 1ª serie 17.00 Uhr: 2. Serie

18.00 Uhr: 1. Serie

