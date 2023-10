Fest-noz de Seno Breizh 16 av Philippe de Volvire Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Fest-noz de Seno Breizh 16 av Philippe de Volvire Rennes, 21 octobre 2023, Rennes. Rennes,Ille-et-Vilaine .

2023-10-21 fin : 2023-10-21 00:00:00. .

16 av Philippe de Volvire

Rennes 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-10-02 par ADT 35 – ADMIN Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu 16 av Philippe de Volvire Adresse 16 av Philippe de Volvire Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville 16 av Philippe de Volvire Rennes latitude longitude 48.3324895;-1.5343728

16 av Philippe de Volvire Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/