Journée Nationale de l’Architecture 16 Av. Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac, 14 octobre 2023, Cognac.

Cognac,Charente

Venez découvrir la Fondation Martell lors des Journées de l’Architecture! Au programme:

-Samedi 14 octobre : 14h, Conférence – Marlon Bagnou Beido et Soufyane El Koraichi – Florence Wuillai

-Samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre,16h, Visite guidée.

16 Av. Paul Firino Martell, 16100 Cognac Fondation d’Entreprise Martell

Come and discover the Fondation Martell during the Journées de l’Architecture! On the program:

-Saturday, October 14: 2pm, Lecture – Marlon Bagnou Beido and Soufyane El Koraichi – Florence Wuillai

-Saturday, October 14 and Sunday, October 15, 4pm, Guided tour

Venga a descubrir la Fundación Martell durante las Jornadas de Arquitectura En el programa:

-Sábado 14 de octubre: 14:00 h, Conferencia – Marlon Bagnou Beido y Soufyane El Koraichi – Florence Wuillai

-Sábado 14 de octubre y domingo 15 de octubre, 16:00 h, Visita guiada

Besuchen Sie die Martell-Stiftung bei den Architekturtagen! Auf dem Programm steht:

-Samstag, 14. Oktober: 14 Uhr, Vortrag – Marlon Bagnou Beido und Soufyane El Koraichi – Florence Wuillai

-Samstag, 14. Oktober und Sonntag, 15. Oktober, 16 Uhr, Geführte Besichtigung

