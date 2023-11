Bibliothèque-Médiathèque : Le samedi à la bibli 16 Av du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 23 décembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Viens écouter des histoires de Noël et créer ton père Noël en papier, avant de partager un délicieux goûter !

Pour les 4-8 ans. Gratuit. Sur inscription, places limitées..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 12:00:00. EUR.

16 Av du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and listen to Christmas stories and create your own paper Santa, before sharing a delicious snack!

Ages 4-8. Free admission. Registration required, places limited.

Ven a escuchar cuentos de Navidad y a crear tu propio Papá Noel de papel, antes de disfrutar de una deliciosa merienda

Para niños de 4 a 8 años. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

Komm und hör dir Weihnachtsgeschichten an und bastele deinen eigenen Weihnachtsmann aus Papier, bevor du einen leckeren Snack teilst!

Für Kinder von 4-8 Jahren. Kostenlos. Nach Anmeldung, begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Pays de Saint-Yrieix