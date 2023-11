Bibliothèque-Médiathèque : Le matin des bouts d’chou 16 Av du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 16 décembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

En attendant Noël… Viens découvrir des histoires spécialement choisies par notre ami Zag le zèbre !

Installe-toi près de la cheminée, ouvre grand les yeux et les oreilles. C’est la magie de Noël !

Lectures pour les 0-3 ans. Gratuit. Sur inscription, places limitées..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. EUR.

16 Av du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Waiting for Christmas… Come and discover the stories specially chosen by our friend Zag the zebra!

Sit by the fireplace, open your eyes and ears wide. It’s the magic of Christmas!

Readings for 0-3 year olds. Free admission. Registration required, places limited.

Esperando la Navidad… Ven a descubrir los cuentos especialmente elegidos por nuestra amiga la cebra Zag

Siéntate junto a la chimenea y abre bien los ojos y los oídos. ¡Es la magia de la Navidad!

Lecturas para niños de 0 a 3 años. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

In Erwartung von Weihnachten … Komm und entdecke Geschichten, die unser Freund Zag das Zebra speziell für dich ausgesucht hat!

Lass dich am Kamin nieder und öffne deine Augen und Ohren weit. Das ist der Zauber von Weihnachten!

Lesungen für Kinder von 0-3 Jahren. Kostenlos. Nach Anmeldung, begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Pays de Saint-Yrieix