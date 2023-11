Bibliothèque-Médiathèque : Histoires pour grandir 16 Av du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, 2 décembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Le Planning Familial 87 propose une fois par trimestre des rencontres autour de divers thèmes. Pour ce deuxième rendez-vous les 3-5 ans sont conviés à découvrir de fabuleuses histoires, pour grandir et échanger avec leurs propres mots autour du thème : A quoi tu joues ?

Gratuit. Sur inscription, places limitées..

2023-12-02

16 Av du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Once a quarter, Family Planning 87 organizes meetings on a variety of themes. For this second meeting, 3-5 year-olds are invited to discover fabulous stories, to grow and exchange with their own words around the theme: What are you playing at?

Free admission. Registration required, places limited.

Una vez al trimestre, Planificación Familiar 87 organiza encuentros sobre diversos temas. Para este segundo encuentro, se invita a los niños de 3 a 5 años a descubrir algunas historias fabulosas, a crecer y a intercambiar ideas con sus propias palabras sobre el tema: ¿A qué juegas?

Entrada gratuita. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

Der Planning Familial 87 bietet einmal im Quartal Treffen zu verschiedenen Themen an. Bei diesem zweiten Treffen sind die 3- bis 5-Jährigen eingeladen, fabelhafte Geschichten zu entdecken, um zu wachsen und sich mit ihren eigenen Worten zum Thema « Was spielst du?

Die Teilnahme ist kostenlos. Nach Anmeldung, begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Pays de Saint-Yrieix