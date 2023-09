Les Improsteurs en compagnie des Clichés d’Eyguières 16 Allées Albeniz Marseille 8e Arrondissement, 7 octobre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les Improsteurs proposent un « match d’improvisation » samedi 7 octobre de 19h à 20h30, en compagnie des Clichés d’Eyguières..

2023-10-07 19:00:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

16 Allées Albeniz Espace culturel Roy d’Espagne

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Improsteurs offer an « improvisation match » on Saturday October 7 from 7pm to 8:30pm, with Les Clichés d?Eyguières.

Les Improsteurs organizan un encuentro de improvisación el sábado 7 de octubre, de 19:00 a 20:30 h, en compañía de Les Clichés d’Eyguières.

Les Improsteurs bieten am Samstag, den 7. Oktober von 19:00 bis 20:30 Uhr ein « Improvisationsspiel » an, zusammen mit Les Clichés d’Eyguières.

Mise à jour le 2023-09-19 par Ville de Marseille