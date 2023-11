Atelier : « Mission hibernation » 16 Allée Pierre de Coubertin Le Havre, 26 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Noël est là ! Le chat de la maison reste bien au chaud, mais les animaux sauvages, comment font-ils ?

À travers des lectures d’albums et des jeux de manipulation, viens découvrir les astuces utilisées par les animaux quand l’hiver arrive.

Et toi, choisiras-tu de partir vers les pays chauds comme la cigogne ou bien de dormir tout l’hiver comme la marmotte ?

De 3 à 6 ans accompagnés d’un parent – Durée 45 min

Lieu : Fabrique Pierre Hamet

Gratuit, réservation obligatoire.

2023-12-26 14:00:00 fin : 2023-12-26 . .

16 Allée Pierre de Coubertin Fabrique Pierre Hamet

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Christmas is here! The house cat stays warm, but what about the wild animals?

Through readings and manipulative games, come and discover the tricks used by animals when winter arrives.

And what about you? Will you choose to head for warmer climes like the stork, or sleep through the winter like the groundhog?

Ages 3 to 6 accompanied by a parent – Duration 45 min

Location: Fabrique Pierre Hamet

Free, booking essential

¡La Navidad ya está aquí! El gato de la casa se mantiene caliente, pero ¿qué pasa con los animales salvajes?

A través de lecturas de álbumes y juegos prácticos, ven a descubrir los trucos que utilizan los animales cuando llega el invierno.

¿Y tú? ¿Optarás por ir a climas más cálidos como la cigüeña, o pasarás el invierno durmiendo como la marmota?

De 3 a 6 años acompañados de sus padres – Duración 45 min

Lugar: Fabrique Pierre Hamet

Gratuito, imprescindible reservar

Weihnachten ist da! Die Katze des Hauses bleibt schön warm, aber die wilden Tiere, wie machen die das?

Mithilfe von Vorlesebüchern und Spielen kannst du herausfinden, welche Tricks die Tiere anwenden, wenn der Winter kommt.

Wirst du wie der Storch in warme Länder ziehen oder wie das Murmeltier den ganzen Winter über schlafen?

Von 3 bis 6 Jahren in Begleitung eines Elternteils – Dauer 45 Min

Ort: Fabrik Pierre Hamet

Kostenlos, Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche