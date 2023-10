Soirée vin nouveau au Domaine Ziegler – Fugler 16 A Rue de Soultzmatt Orschwihr, 7 octobre 2023, Orschwihr.

Orschwihr,Haut-Rhin

Les Vignerons Indépendants d’Alsace (Synvira) fêtent l’arrivée du Vin Nouveau. Cet évènement célèbre la nouvelle récolte et permet de découvrir les premiers vins de la saison..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 21:00:00. EUR.

16 A Rue de Soultzmatt

Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est



Les Vignerons Indépendants d?Alsace (Synvira) celebrate the arrival of Vin Nouveau. The event celebrates the new harvest and provides an opportunity to discover the first wines of the season.

Los Viticultores Independientes de Alsacia (Synvira) celebran la llegada del Vin Nouveau. Este evento celebra la nueva cosecha y brinda la oportunidad de descubrir los primeros vinos de la temporada.

Die Unabhängigen Winzer des Elsass (Synvira) feiern die Ankunft des Neuen Weins. Dieses Ereignis feiert die neue Ernte und bietet die Möglichkeit, die ersten Weine der Saison zu entdecken.

