LE TRÉSOR DES GLADIATEURS 16-18 rue de l’Amphithéâtre Grand, 8 juillet 2023, Grand.

Grand,Vosges

Et si vous découvriez l’amphithéâtre en vous amusant en famille !

Partez à la poursuite d’un mystérieux trésor abandonné par les gladiateurs dans l’amphithéâtre de Grand. Énigmes et défis vous donneront des indices pour retrouver le trésor.

Les gladiateurs comptent sur vous !. Tout public

Vendredi 2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-09-03 18:30:00. 5 EUR.

16-18 rue de l’Amphithéâtre

Grand 88350 Vosges Grand Est



Discover the amphitheatre with the whole family!

Go in search of a mysterious treasure abandoned by gladiators in the Grand amphitheatre. Riddles and challenges will give you the clues you need to find the treasure.

The gladiators are counting on you!

¡Descubre el anfiteatro con toda la familia!

Parte en busca de un misterioso tesoro abandonado por los gladiadores en el Gran Anfiteatro. Enigmas y desafíos te darán las pistas que necesitas para encontrar el tesoro.

¡Los gladiadores cuentan contigo!

Wie wäre es, wenn Sie das Amphitheater mit Spaß für die ganze Familie entdecken würden?

Machen Sie sich auf die Suche nach einem geheimnisvollen Schatz, der von den Gladiatoren im Amphitheater von Grand zurückgelassen wurde. Rätsel und Herausforderungen geben Ihnen Hinweise darauf, wie Sie den Schatz finden können.

Die Gladiatoren zählen auf Sie!

