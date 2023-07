RANDONNÉE ARCHÉOLOGIQUE 16-18 rue de l’Amphithéâtre Grand, 2 juillet 2023, Grand.

Grand,Vosges

L’édition 2023 de la randonnée archéologique de Grand sera l’occasion d’évoquer la question de l’eau à Grand et les recherches sur les aqueducs antiques. Au programme également, la présentation des fouilles en cours dans le “Grand Jardin”, à quelques pas de la basilique, abritant la mosaïque.

Cette randonnée archéologique, d’environ 6 à 7 km, est ouverte aux petits et grands et nécessite, outre de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo.

Réservation obligatoire !

Repas tiré du sac.

Rendez-vous à l’amphithéâtre !. Tout public

Dimanche 2023-07-02 10:00:00 fin : 2023-07-02 16:30:00. 0 EUR.

16-18 rue de l’Amphithéâtre

Grand 88350 Vosges Grand Est



The 2023 edition of Grand?s archeological walk will be an opportunity to discuss the issue of water in Grand and research into ancient aqueducts. The program will also include a presentation of the excavations underway in the ?Grand Jardin? just a stone’s throw from the basilica, where the mosaic is located.

This 6-7 km archaeological hike is open to young and old alike, and in addition to good walking shoes, requires weather-appropriate clothing.

Reservations essential!

Packed lunch.

See you at the amphitheatre!

La edición de 2023 del paseo arqueológico del Grand brindará la oportunidad de debatir la cuestión del agua en el Grand y la investigación sobre los antiguos acueductos. El programa incluirá también una presentación de las excavaciones en curso en el « Grand Jardin », a dos pasos de la basílica, donde se encuentra el mosaico.

Este paseo arqueológico, de unos 6 a 7 km de longitud, está abierto a grandes y pequeños y requiere, además de un buen calzado para caminar, ropa adecuada a las condiciones meteorológicas.

Imprescindible reservar

Almuerzo para llevar.

¡Nos vemos en el anfiteatro!

Die archäologische Wanderung von Grand im Jahr 2023 bietet die Gelegenheit, über die Wasserversorgung in Grand und die Erforschung der antiken Aquädukte zu sprechen. Außerdem werden die laufenden Ausgrabungen im « Großen Garten », der nur wenige Schritte von der Basilika entfernt ist und das Mosaik beherbergt, vorgestellt.

Die archäologische Wanderung ist ca. 6-7 km lang, für Jung und Alt geeignet und erfordert neben guten Wanderschuhen auch wetterfeste Kleidung.

Eine Reservierung ist erforderlich!

Mahlzeit aus dem Rucksack.

Treffpunkt am Amphitheater!

Mise à jour le 2023-06-29 par OT DE L’OUEST DES VOSGES