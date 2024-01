16-18 Humanités numériques Bibliothèque de Genève Genève, mardi 16 avril 2024.

16-18 Humanités numériques Présentation de Laurent Pugin, Co-directeur du RISM Digital Center, Université de Berne Mardi 16 avril, 16h15 Bibliothèque de Genève CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T16:15:00+02:00 – 2024-04-16T17:45:00+02:00

Fin : 2024-04-16T16:15:00+02:00 – 2024-04-16T17:45:00+02:00

La numérisation des documents musicaux dans les bibliothèques à travers le monde nous amène à repenser les liens entre images et musique. Si ceux-ci sont aussi anciens que la notation musicale elle-même, le monde digital qui se développe aujourd’hui permet d’en établir de nouveaux et ouvre des horizons inédits de recherche en musicologie. Cela nécessite néanmoins la mise en place de modèles de données spécifiques à la musique ainsi que le développement d’outils qui permettent de les produire et les traiter. Dans cette présentation, nous nous intéresserons à ces questions et aux opportunités qui se présentent en suivant un parcours qui nous conduira de l’image au son.

Laurent Pugin a obtenu son doctorat à l’Université de Genève. Il est actuellement co-directeur du RISM Digital Center et privat-docent en musicologie et en humanités digitales à l’Université de Berne.

Gratuit, sur inscription

Coorganisé par la Bibliothèque de Genève et la chaire des Humanités numériques de l’Université de Genève

Inscrivez-vous!

Sites Internet:

https://rism.digita

https://rism.online

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.unige.ch/lettres/humanites-numeriques/accueil »}, {« link »: « https://www.unige.ch/lettres/humanites-numeriques/cours-et-seminaires/seminaires/les-humanites-numeriques-pour-la-recherche-fondamentaux »}, {« link »: « https://rism.digital »}, {« link »: « https://rism.online »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

RISM Online