16-18 Humanités numériques Bibliothèque de Genève Genève, mardi 6 février 2024.

16-18 Humanités numériques Présentation d’Alain Dubois, Président de l’association Valais Wallis Time Machine et chef du Service de la culture du Canton du Valais. Mardi 6 février, 16h15 Bibliothèque de Genève CHF 0.-

Début : 2024-02-06T16:15:00+01:00 – 2024-02-06T17:45:00+01:00

Créée en 2020, l’association Valais Wallis Time Machine vise à mettre en valeur le patrimoine culturel et bâti valaisan à travers les technologies numériques. Seront présentés les projets innovants menés à Sion, à Val de Bagnes, à Martigny ou dans le cadre de la révision de la constitution cantonale.

Alain Dubois est chef du Service de la culture du Canton du Valais. Il a dirigé les Archives de l’État du Valais entre 2014 et 2022 et fut président de l’Association des archivistes suisses entre 2019 et 2023.

Gratuit, sur inscription

Coorganisé par la Bibliothèque de Genève et la chaire des Humanités numériques de l’Université de Genève

Site Internet: https://www.timemachinevs.ch/

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève

VALAIS-WALLIS TIME MACHINE