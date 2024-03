16-17 mars : Pause au monastère Fraternité des frères de Paris Paris, vendredi 15 mars 2024.

Début : 2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T07:00:00+01:00 – 2024-03-17T19:00:00+01:00

48h pour partager la vie des frères de Jérusalem à Paris.

lectio divina en groupe, temps fraternel avec la communauté, liturgie, temps personnel

https://youtu.be/0me8Bufb4T8?feature=shared

Fraternité des frères de Paris 34, rue Geoffroy l'Asnier, 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France

Retraite lectio divina