15ÈME VIDE-GRENIER Véry, dimanche 4 août 2024.

Dimanche

Venez déambuler dans Very pour y dénicher l’objet tant recherché. Entrée et emplacements gratuits.Buvette et restauration sur placeTout public

0 EUR.

Début : 2024-08-04 06:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

Véry 55270 Meuse Grand Est lesjoyeuxlurons@laposte.net

L’événement 15ÈME VIDE-GRENIER Véry a été mis à jour le 2024-03-27 par OT DU PAYS D’ARGONNE