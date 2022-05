15ème vide-armoire et vide-grenier automne/hiver

15ème vide-armoire et vide-grenier automne/hiver, 9 octobre 2022, . 15ème vide-armoire et vide-grenier automne/hiver

2022-10-09 – 2022-10-09 Vide armoire sous chapiteau et vide grenier en extérieur. Inscriptions préalables. Manifestation réservée aux particuliers. Restauration rapide et buvette à emporter au profit de la coopérative scolaire (sous réserve). Vide armoire sous chapiteau et vide grenier en extérieur. Inscriptions préalables. Manifestation réservée aux particuliers. Restauration rapide et buvette à emporter au profit de la coopérative scolaire (sous réserve). +33 6 83 98 52 24 Vide armoire sous chapiteau et vide grenier en extérieur. Inscriptions préalables. Manifestation réservée aux particuliers. Restauration rapide et buvette à emporter au profit de la coopérative scolaire (sous réserve). Amicale laïque dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville